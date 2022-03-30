إقالة مدير عام "أنطونوف" الأوكرانية من منصبه

أعفي المدير العام للشركة الحكومية الأوكرانية "أنطونوف"، سيرغي بيتشكوف، من منصبه، وبدأ تحقيق رسمي فيما يتعلق بتدمير أكبر طائرة في العالم، أنطونوف-225 "مريا".

إقرأ المزيد

جاء ذلك في النسخة الأوكرانية من "فيستي"، حيث أقالت مؤسسة "أوكرأوبورونبروم" Ukroboronprom للصناعات الدفاعية الأوكرانية المدير العام للشركة الحكومية "أنطونوف" بيتشكوف، وجاء في البيان أن التحقيق الرسمي سوف يطال حقائق معينة نشرتها وسائل الإعلام.

وكانت وسائل الإعلام قد نقلت أن الطائرة أنطونوف-225 "مريا" قد دمرت في مطار غوستوميل، حيث قال قبطان الطائرة، دميتري أنطونوف، في قناته على موقع "يوتيوب"، إن قيادة شركة "أنطونوف" الحكومية لم تتخذ إجراءاتها في الوقت المناسب بنقل الطائرة.

وأنطونوف-225 "مريا" هي طائرة نقل نفاثة ثقيلة عملاقة طويلة المدى، ذات سعة حمولة ضخمة، من تصميم المهندس، بيوتر بالابويف وكبير المصممين، فيكتور تولماتشيف، من مكتب التصميمات السوفيتي، وأصبحت تنتمي الآن لشركة "أنطونوف" الحكومية الأوكرانية. وهي أكبر وأثقل طائرة شحن في العالم، وقامت برحلتها الأولى في 21 ديسمبر 1988، وتعمل منذ عام 1989.

وكانت هناك نسخة واحدة عاملة من هذه الطائرة العملاقة، ولم تكتمل النسخة الثانية أبدا.

المصدر: نوفوستي