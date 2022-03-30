السفارة الروسية لدى ألمانيا تحتج على تدنيس نصب تذكاري سوفيتي في برلين

أرسلت السفارة الروسية في ألمانيا مذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية، أشارت فيها إلى عدم جواز تدنيس المقابر والنصب التذكارية العسكرية السوفيتية.

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وقالت السفارة الروسية في بيان بالخصوص: "نحن غاضبون من الفعلة التي حصلت ليلة 29-30 مارس 2022، حيث تم تغطية الدبابات السوفيتية، التي هي جزء من الهيكل المعماري للنصب التذكاري المشهور عالميا في منطقة تيرغارتن في برلين، بغطاء بألوان العلم الأوكراني. نعتبر هذا الحادث تدنيسا للنصب التذكاري للجنود السوفييت الذين سقطوا في معارك تحرير أوروبا من النازية. تحييد ما أنجر على هذا العمل جرى بسرعة بمساعدة أجهزة الأمن في برلين".

وأفادت السفارة الروسية لدى ألمانيا في بيانها بأنها "أرسلت مذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية أشارت فيها إلى عدم جواز تدنيس المقابر والنصب التذكارية العسكرية السوفيتية في ألمانيا، وضرورة الامتثال الصارم لأحكام الاتفاق المبرم بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن رعاية مقابر الحرب بتاريخ 16 ديسمبر 1992، كما طالبت بالعثور على الجناة ومحاسبتهم".

المصدر: نوفوستي