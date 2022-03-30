كييف ستطلب من "الدول النووية" توفير "أداة فعالة" لحماية أراضي أوكرانيا وسيادتها

تسعى أوكرانيا الآن، خلال مفاوضات السلام في تركيا، إلى الحصول على ضمانات أمنية ملموسة بما في ذلك التوصل إلى اتفاق يضمن تدخل الجيوش ذات "القوة النووية" إذا ما تعرضت أراضيها للهجوم.

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جاء ذلك على لسان كبير مستشاري الرئيس الأوكراني زيلينسكي، ميخايلو بودوليواك، الذي صرح بأن "معاهدة الضمانات الأمنية تفترض بشكل أساسي، وليس من الناحية النظرية، بل عمليا، الحصول على أداة فعالة لحماية أراضينا وسيادتنا، بحيث تأخذ الدول الضامنة صاحبة الجيوش الرائدة في العالم، إذا جاز التعبير، بما في ذلك ذات المكون النووي، على عاتقها التزامات قانونية محددة للتدخل في أي نزاع على أراضي أوكرانيا، لتزويد الأسلحة على الفور".

ويأتي ذلك ضمن سعي أوكرانيا للحصول على ضمانات أمنية مقابل تبني وضع الحياد.

المصدر: فوكس نيوز