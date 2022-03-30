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الشرطة الإسرائيلية: أوكرانيان من بين قتلى إطلاق النار في "بني براك"

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الشرطة الإسرائيلية: أوكرانيان من بين قتلى إطلاق النار في
Globallookpress
إطلاق نار في "بني براك"
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن اثنين من الرجال الخمسة الذين قتلوا أمس في إطلاق النار في مدينة "بني براك" بوسط إسرائيل، هما مواطنان أوكرانيان.

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وحددت الشرطة، في بيان هوية القتلى في هجوم أمس، مشيرة إلى أن من بينهم أجنبيا من أوكرانيا يبلغ من العمر 23 عاما وآخر أيضا من أوكرانيا عمره 32 عاما.

وأشارت التقارير إلى أن "الرجلين اللذين قتلا في هجوم الثلاثاء كانا في إسرائيل منذ فترة ولم يكونا لاجئين من الحرب في أوكرانيا".

وذكرت الشرطة أن ضياء أرماشاه، وهو فلسطيني من قرية ياباد بالضفة الغربية، فتح النار في وسط مدينة بني براك، مما أسفر عن مقتل الأوكرانيين أثناء جلوسهما خارج متجر، قبل الشروع في قتل إسرائيليين آخرين في الجوار.

وأضافت الشرطة إن ضابطا بالشرطة الإسرائيلية وصل إلى مكان الحادث، قتل أيضا بالرصاص قبل مقتل المهاجم".

المصدر: AFP

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