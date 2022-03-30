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بمشاركة القوة البحرية الايرانية.. انطلاق مناورات "أيمكس 2022 " المشتركة في ميناء غوا الهندي

أخبار العالم

بمشاركة القوة البحرية الايرانية.. انطلاق مناورات
AP Iranian Army
صورة أرشيفية
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انطلقت المناورات البحرية المشتركة "أيمكس 2022 " صباح أمس الثلاثاء في ميناء "غوا" الهندي بمشاركة القوات البحرية الإيرانية والهندية والبنغالية والدول المطلة على المحيط الهندي.

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وأوضح العقيد البحري، فرهاد فتاحي، قائد سرب المشاة البحرية، أن إيران تترأس في الوقت الحاضر لجنة الأمن البحرية، مضيفا: "إن مناورات  "أيمكس 2022 "تجري على مرحلتين، الشاطئية والبحرية، وتشمل المرحلة الشاطئية ورش عمل تدريبية وزيارات لأساطيل الجانبين، والمرحلة البحرية تشمل عمليات بحرية تخصصية بما فيها مناورات ترتيب القوات وضباط الحراسة وعمليات تبادل المساعدات الطبية وعمليات الإنقاذ والاختبارات والتقييمات"، لافتا إلى أن "القوات البحرية للجيش الإيراني شاركت في هذا التمرين بهدف التعاون الإنساني والتعليمي، وتبادل الخبرات والعلوم البحرية"، حيث تشارك المدمرة الإيرانية الصنع "دنا" في هذه المناورات.

ولفت فرهاد فتاحي إلى أن "أستراليا، وموزمبيق، وسلطنة عمان، وقطر، وسنغافورة، وسريلانكا، والإمارات، وبريطانيا، وجمهورية موريشيوس، وبنغلاديش، والمالديف، وفرنسا، وتايلند، وإندونيسيا، تعد من الدول المشاركة بصفة مراقب في هذه المناورات"، معتبرا أن "تواجد القوات البحرية لإيران في المياه الحرة والمشاركة بمناورات متعددة الأطراف مع دول العالم، يشير إلى اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على صعيد البحر وتفاعلها المؤثر مع سائر الدول في ضمان الأمن البحري والسلام العالمي".

المصدر: "تسنيم"

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