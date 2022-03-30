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عدد اللاجئين إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس يتجاوز 492 ألف شخص

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عدد اللاجئين إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس يتجاوز 492 ألف شخص
Sputnik
أرشيف
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أفادت هيئة الأمن الروسية بأن أكثر من 492 ألف شخص وصلوا إلى الأراضي الروسية من أوكرانيا ودونباس.

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"تاس": عدد اللاجئين من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا يقترب من 500 ألف شخص

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في هذه الهيئة: "وفق المعلومات المتوفرة في صباح 30 مارس الجاري عبر أكثر من 492 ألف شخص بمن فيهم 100 ألف طفل، حدود روسيا من جانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا.

ودقق المصدر أنه خلال اليوم الماضي زاد عدد القادمين إلى روسيا بشكل طفيف مقارنة بالأيام السابقة - بمقدار 3 آلاف شخص فقط.

وأشار إلى أن الأشخاص الواصلين تقبلهم 35 منطقة روسية يعمل في أراضيها 376 مركزا للإقامة المؤقتة. 

المصدر: تاس

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