الولايات المتحدة قلقة من "ازدياد التوتر" في جنوب السودان

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، عن "قلقها" حيال "ازدياد التوتر" في جنوب السودان، داعية إلى احترام اتفاق السلام المبرم عام 2018.

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وندد الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان بـ"المواجهات الأخيرة في ولاية أعالي النيل وانسحاب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة من الهيئة"، معتبرا أن الخطوة "تقوض اتفاق السلام".

ودعا الطرفين "إلى الإيفاء بكامل التزاماتهما بموجب اتفاق السلام القائم ونشير إلى أن الخطاب التحريضي يحمل نتائج عكسية ويجب أن يتوقف فورا".

كما دعا الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار إلى "بذل أقصى ما في وسعهما لخفض تصعيد التوتر"، مضيفا أن الجانبين "يتحملان المسؤولية عن تدهور الوضع".

ولفت برايس إلى أن أيا منهما "لم يبذل جهود حسن نية لتطبيق بنود اتفاق السلام الذي أعيد إحياؤه".

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت "الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة" التي يتزعمها مشار انسحابها من الهيئة المشرفة على عملية السلام بسبب هجمات "من دون أي استفزازات" على قواعدها من قبل "شريكها في السلام".

ومنذ استقلاله عام 2011، قضى جنوب السودان نصف حياته تقريبا كدولة في حالة حرب.

المصدر: AFP