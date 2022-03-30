الجيش الكولومبي يقتل 11 منشقا عن "فارك" قرب الحدود مع بيرو

أعلن الجيش الكولومبي أنه شن عمليات عسكرية على الحدود مع بيرو أسفرت عن مقتل 11 مسلحا من المتمردين الذين انشقوا عن حركة "فارك" السابقة بسبب رفضهم اتفاق السلام مع بوغوتا لعام 2016.

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وقال الجنرال ألبرتو رودريغيز، اليوم الثلاثاء، إن القتلى ينتمون إلى سيغوندا ماركويتاليا، أحد الفصيلين الرئيسيين اللذين انشقا عن القوات المسلحة الثورية السابقة لكولومبيا (فارك، ماركسية). ويقود هذا الفصيل الرجل الثاني السابق في فارك، إيفان ماركيز، الرجل الثاني السابق في الحركة والمفاوض باسمها خلال محادثات السلام.

وأضاف أنه تم توقيف 4 مسلحين آخرين "أصيبوا بجروح في القتال" في بويرتو ليغويزامو بمقاطعة بوتومايو (جنوب البلاد).

وأوضح الجنرال أن المتمردين الذين قتلوا كانوا يأتمرون بقيادي يلقب بـ"برونو" مسؤول عن جمع عجينة الكوكا، أحد المكونات الأساسية لمخدر الكوكايين.

وبوتومايو، المتاخمة للبيرو والإكوادور، هي من بين أبرز المقاطعات على صعيد زراعة نبتة الكوكا في كولومبيا، أكبر منتج للكوكايين في العالم.

المصدر: أ ف ب