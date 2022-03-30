رئيس صربيا: التواصل مع بوتين أسهل عليّ منه مع بايدن
Globallookpress Kremlin Pool
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أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسهل منه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال فوتشيتش في حديث لقناة TV Pink إن "التوتر عشية لقائه مع بوتين أقل منه عشية لقائه مع بايدن، لأنه لا يوجد هناك أي ضغط بشأن قضية كوسوفو".
وتابع: "التقيت معه (مع بوتين) 19 مرة، وكانت لدينا أحاديث مختلفة. والأصعب كان عندما كان حديثنا هادئا. وهذا كان ربما مرتين من أصل الـ19 مرة. لكن ذلك كان قبل فترة طويلة، وأجرينا حديثا صريحا في الـ25 من نوفمبر".
يذكر أن صربيا أعلنت أنها لن تدعم العقوبات الغربية ضد روسيا، التي تم فرضها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي