بطلب من عائلته.. بريطاني ـ إيراني ینهي إضرابه عن الطعام في سجن طهران

أنهى البريطاني الأمريكي من أصل إيراني الموقوف في طهران مراد طاهباز إضرابه عن الطعام بمناشدة أسرته، وذلك بعد تسعة أيام من إضرابه.

وقالت ابنته روكسان طاهباز لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن والدها المحتجز في سجن أفين بطهران، أوقف أخيرا إضرابه عن الطعام بطلب منها ووالدتها وأشقائها وشقيقاتها، لأنهم كانوا قلقين على صحته، موضحة أنه نفذ الإضراب عن الطعام حتى الاثنين.

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وأوقف مراد طاهباز وهو ناشط بيئي يبلغ من العمر 69 عاما في يناير 2018 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة "التآمر مع أمريكا" ولا يزال في السجن بينما يعاني من مرض السرطان.

وظنت عائلته في بادئ الأمر أنه سيتم الافراج عنه مع نازانين زاغري راتكليف (43 عاما) وانوشه آشوري (67 عاما) اللذين اعتقلا في إيران لعدة سنوات بعد الحكم عليهما باتهامات لطالما قاما بنفيها وقد عادا إلى بريطانيا في 17 مارس.

ومنح طاهباز إفراجا مؤقتا لمدة 48 ساعة قبل أن تعيده السلطات الإيرانية إلى السجن، ثم نقلته إلى فندق، قبل أن ينتهي المطاف به مرة أخرى في السجن.

وقالت ابنته روكسان "كنا نتوقع رؤيته على متن الطائرة، ولكن قبل حدوث ذلك قيل لنا إن هذا سيكون إجازة غير محدودة ورفع حظر السفر عن والدي.. لم يحدث أي منهما".

وذكرت صحيفة "غارديان" أنه لا يزال في السجن وما زال ممنوعا من السفر.

وانتقدت روكسان الحكومة البريطانية على عدم إعادة والدها، وقالت إن أسرتها تأسف لاتباع نصيحة وزارة الخارجية البريطانية بالسماح لها بمتابعة الدبلوماسية الهادئة بدلا من حملة من أجل إطلاق سراحه.

وقالت "إنه عالق في لعبة شطرنج سياسية ولكن كبيدق، نشعر ألا أحد يحميه الآن لأن بلاده تركته منسيا.. إنه بريطاني المولد بدرجة لا تقل عن ذلك وكان ينبغي أن ينقذه ذلك من هذا المصير.. كان من الضروري بالنسبة لنا وله ألا يُنسى".

وأعلنت الخارجية البريطانية أنها "تعمل" على حل قضيته لكنها أكدت أنها "أكثر تعقيدا لأنه يعتبر أمريكيا".

المصدر: وسائل إعلام بريطانية