الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تعلق على مشروع حظر بطريركية موسكو في أوكرانيا

علق فلاديمير ليغويدا رئيس قسم السنودس لشؤون الإعلام والعلاقات العامة لدى بطريركية موسكو على تقديم مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني يحظر بطريركية موسكو في أوكرانيا.

وكتب ليغويدا على "تلغرام" أن مشاريع القوانين التي تهدف إلى التصفية الفعلية للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية من خلال حظر أنشطتها على أراضي أوكرانيا، في حال تم تبنيها "ستؤدي بلا شك إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية، وتسبب جولة جديدة من النزاعات الأهلية وتفاقم الانقسام".

وأضاف: "مع تبني أي مشروع من مشاريع القوانين التي تحظر الكنيسة، ينبغي توقع المزيد من الأعمال الانتقامية العنيفة ضد رجال الدين والمؤمنين".

وأعرب عن أمله في أن يتحلى نواب البرلمان الأوكراني وممثلو السلطات الأوكرانية بالحكمة وأن يدركوا الضرر الذي قد تسببه الموافقة المحتملة على هذه المشاريع على الشعب الأوكراني.

المصدر: RT