غوتيريش: العنصرية لا تزال قائمة بعد قرنين من نهاية تجارة الرق عبر الأطلسي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأكاذيب الوحشية للعنصرية لا تزال قائمة رغم مرور أكثر من 200 عام على انتهاء تجارة الرق عبر الأطلسي.

وجاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش على صفحته الرسمية على "تويتر" يوم الثلاثاء، أكد فيها أن إنهاء إرث العبودية المتمثل في العنصرية هو التزام عالمي.

وأضاف: "يجب علينا جميعا أن نتحدث عن هذا الأمر.. يجب أن نحارب العنصرية أينما كانت".

More than 200 years since the end of the transatlantic slave trade, the vicious lie of racial supremacy remains alive today.



Ending slavery’s legacy of racism is a global imperative.



We must all speak out & #FightRacism wherever & whenever we encounter it. — António Guterres (@antonioguterres) March 29, 2022

وفي عام 2007، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص يوم 25 مارس من كل عام يوما عالميا لإحياء ذكرى ضحايا تجارة الرقيق عبر الأطلسي.

وتقول الأمم المتحدة إن إحياء ذكرى ضحايا الرق يمثل مناسبة لتوعية الشباب بالمعاناة التي واجهها الكثير من الناس بسبب تجارة الرق.

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى قررا إلغاء تجارة الرقيق عبر الأطلسي في عام 1807، أي قبل أكثر من 200 عام، وهو القرار الذي اتخذت عدة دول لاحقا، لإنهاء حقبة العبودية التي طالت ملايين البشر على مدى نحو 4 قرون من الزمان.

المصدر: RT + وكالات