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الكونغو.. سقوط مروحية تابعة للأمم المتحدة على متنها 8 أشخاص والسلطات تتهم "إم 23"

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الكونغو.. سقوط مروحية تابعة للأمم المتحدة على متنها 8 أشخاص والسلطات تتهم
Gettyimages.ru
الكونغو.. سقوط مروحية تابعة للأمم المتحدة على متنها 8 أشخاص والسلطات تتهم "إم 23"
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أعلنت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو مقتل ثمانية أشخاص بتحطم طائرة هليكوبتر تابعة للبعثة شرق الكونغو الديمقراطية.

وذكرت وكالة "أ ف ب" أن ستة عناصر من الجيش الباكستاني وعسكريين أحدهما من روسيا والآخر من صربيا هم من بين أفراد الطاقم.

وقالت البعثة المعروفة باسم "مونوسكو" في بيان، إنه لم يعرف بعد ما إذا كان هناك أي ناجين.

وسقطت المروحية في منطقة يدور فيها قتال بين الجيش الكونغولي وجماعة متمردة تعرف باسم "إم 23".

وقال جيش الكونغو إن المتمردين أسقطوا المروحية، وهو ما نفاه المتحدث باسم حركة 23 مارس.

ولم تذكر بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية سبب تحطم الطائرة وقالت إن التحقيقات جارية.

المصدر: أ ف ب

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