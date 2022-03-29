الكونغو.. سقوط مروحية تابعة للأمم المتحدة على متنها 8 أشخاص والسلطات تتهم "إم 23"

أعلنت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو مقتل ثمانية أشخاص بتحطم طائرة هليكوبتر تابعة للبعثة شرق الكونغو الديمقراطية.

وذكرت وكالة "أ ف ب" أن ستة عناصر من الجيش الباكستاني وعسكريين أحدهما من روسيا والآخر من صربيا هم من بين أفراد الطاقم.

وقالت البعثة المعروفة باسم "مونوسكو" في بيان، إنه لم يعرف بعد ما إذا كان هناك أي ناجين.

🚨L’hélicoptère dont le contact a été perdu avait ce matin à son bord 8 militaires.



Il était en reconnaissance dans la zone de 📍Tshanzu, au sud-est de #Rutshuru dans la Province du Nord-Kivu, une zone qui a été le théâtre de récents combats entre le #M23 et les #FARDC. pic.twitter.com/m7kg5NXLbR — MONUSCO (@MONUSCO) March 29, 2022

وسقطت المروحية في منطقة يدور فيها قتال بين الجيش الكونغولي وجماعة متمردة تعرف باسم "إم 23".

وقال جيش الكونغو إن المتمردين أسقطوا المروحية، وهو ما نفاه المتحدث باسم حركة 23 مارس.

ولم تذكر بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية سبب تحطم الطائرة وقالت إن التحقيقات جارية.

المصدر: أ ف ب