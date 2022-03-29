هايتي.. محتجون يهاجمون مطارا في مدينة ليس كاي ويحرقون طائرة (صور + فيديو)

شن متظاهرون في مدينة ليس كاي جنوب غرب هايتي يوم الثلاثاء هجوما على مطار محلي في مدينة ليس كاي وأحرقوا طائرة صغيرة.

وفي وقت سابق خرجت مظاهرات في المدينة احتجاجا على زيادة أجور المواصلات العامة وتفاقم انعدام الأمن.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في أماكن مثل مدينة ليس كاييس الجنوبية حيث اقتحم المتظاهرون المطار المحلي ودمروا طائرة صغيرة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأسلحة النارية لتفريق المشاغبين، مما أدى إلى مقتل شخص.

وقال جيديون شيري، مفتش الشرطة الوطنية المكلف بمطار ليس كاييس لوكالة "أسوشيتيد برس" إن مجموعة من الأشخاص صعدوا إلى مدرج المطار، وهاجموا طائرة ثم أشعلوا فيها النيران.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأشخاص على جسم الطائرة بينما كانت تتحرك على مدرج المطار، ثم أضرموا فيها النار.

وتزامنت الاحتجاجات مع الذكرى الخامسة والثلاثين لدستور هايتي لعام 1987، وتأتي في أعقاب احتجاجات وإضرابات أخرى في الأسابيع الأخيرة وسط تصاعد في عمليات الخطف المرتبطة بالعصابات وتزايد الشكاوى من عدم قدرة رئيس الوزراء أرييل هنري على مواجهة المنظمات الإجرامية.

Meanwhile in #Haiti, a small plane, the new symbol of inequality in the country, was took away today from Les Cayes airport and burned on the street. pic.twitter.com/UnvRTL2Zty — Pierre Côté (@pierrecote) March 29, 2022

Nan okazyon selebrasyon 35 kyèm anivèsè konstitisyon peyi a,plizyè milye sitwayen foule beton an nan kapital la menm jan ak 3zyèm vil peyi a( Okay),pou di non ak ensekirite a. Bilan pou manif okay la: yon moun mouri,plizyè lòt blese,yon ti avyon pase anba flanm dife. pic.twitter.com/rKrClJTC3S — Machann ZEN HAITI (@machannzen) March 29, 2022

Small group apparently stormed the airport in #Haiti’s Les Cayes and are destroying an airplane there. No word on exactly why yet. pic.twitter.com/5jo3qLLjCr — Michael Deibert (@michaelcdeibert) March 29, 2022

🇭🇹Haití-Aeropuerto de la ciudad d Les Cayes, originaron estragos en las instalaciones de la terminal y en al menos una aeronave q estaba en el lugar durante una jornada nacional de movilización, convocada por organizaciones civiles para protestar contra la inseguridad,secuestros. pic.twitter.com/T7XqkPwDOV — 🇩🇴Sandra Acta (@SandraActa) March 29, 2022

المصدر: وكالات