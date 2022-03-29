 
مباشر

هايتي.. محتجون يهاجمون مطارا في مدينة ليس كاي ويحرقون طائرة (صور + فيديو)

أخبار العالم

هايتي.. محتجون يهاجمون مطارا في مدينة ليس كاي ويحرقون طائرة (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
هايتي.. محتجون يهاجمون مطارا في مدينة ليس كاي ويحرقون طائرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/spks

شن متظاهرون في مدينة ليس كاي جنوب غرب هايتي يوم الثلاثاء هجوما على مطار محلي في مدينة ليس كاي وأحرقوا طائرة صغيرة.

وفي وقت سابق خرجت مظاهرات في المدينة احتجاجا على زيادة أجور المواصلات العامة وتفاقم انعدام الأمن.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في أماكن مثل مدينة ليس كاييس الجنوبية حيث اقتحم المتظاهرون المطار المحلي ودمروا طائرة صغيرة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأسلحة النارية لتفريق المشاغبين، مما أدى إلى مقتل شخص.

وقال جيديون شيري، مفتش الشرطة الوطنية المكلف بمطار ليس كاييس لوكالة "أسوشيتيد برس" إن مجموعة من الأشخاص صعدوا إلى مدرج المطار، وهاجموا طائرة ثم أشعلوا فيها النيران.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأشخاص على جسم الطائرة بينما كانت تتحرك على مدرج المطار، ثم أضرموا فيها النار.

وتزامنت الاحتجاجات مع الذكرى الخامسة والثلاثين لدستور هايتي لعام 1987، وتأتي في أعقاب احتجاجات وإضرابات أخرى في الأسابيع الأخيرة وسط تصاعد في عمليات الخطف المرتبطة بالعصابات وتزايد الشكاوى من عدم قدرة رئيس الوزراء أرييل هنري على مواجهة المنظمات الإجرامية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا