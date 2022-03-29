البنتاغون: القوات الروسية تعيد تمركزها في ضواحي كييف

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن القوات الروسية تعيد تمركزها في ضواحي كييف.

وقال كيربي: "نشهد الآن عددا صغيرا من القوات الروسية يبدو أنهم يبتعدون عن كييف، في اليوم نفسه الذي يقول فيه الروس إنهم ينسحبون من هناك".

وأضاف: "لكننا لسنا مستعدين لتسمية هذا تراجعا أو حتى انسحابا.. نعتقد أن ما يدور في أذهانهم على الأرجح هو إعادة التمركز لتعزيز موقع آخر".

وتابع: "يجب أن نكون جميعا مهيئين لترقب هجوم كبير ضد مناطق أخرى في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "هذا لا يعني انتهاء التهديد المحيط بكييف".

المصدر: ا ف ب