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البيت الأبيض: بايدن لم يبحث مع القادة الأوروبيين الدعوات لتغيير السلطة في روسيا

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البيت الأبيض: بايدن لم يبحث مع القادة الأوروبيين الدعوات لتغيير السلطة في روسيا
AP Patrick Semansky
مديرة الاتصالات للبيت الأبيض كيت بيدينغفيلد
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أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يبحث مع القادة الأوروبيين الدعوات الأخيرة التي أطلقتها الإدارة الأمريكية لتغيير السلطة في روسيا.

وقالت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينغفيلد، ردا على سؤال الصحفيين بهذا الصدد: "لا، لم يقوموا بذلك".

وأشارت إلى "توافق" الزعماء الذين "ناقشوا العديد من القضايا الأساسية التي نركز اهتمامنا عليها، بما في ذلك توردات الأسلحة إلى أوكرانيا، وزيادة التكاليف التي تتحملها روسيا ومواصلة فرض عقوبات ودعم استقرار أسواق الطاقة وسير المفاوضات الدبلوماسية بالطبع".

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وأجرى بايدن اتصالا مع زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

يذكر أن بايدن خلال زيارته الأخيرة لبولندا قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يجب ألا يبقى في السلطة"، موضحا في وقت لاحق أنه لم يقصد "تغيير النظام" في روسيا بذلك.

المصدر: تاس

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