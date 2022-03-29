الولايات المتحدة.. بدء محاكمة أحد أعضاء "بيتلز" "داعش"

بدأت محكمة فدرالية أمريكية اختيار أعضاء هيئة محلفين تمهيدا لمحاكمة أحد عناصر خلية "البيتلز" التابعة لتنظيم "داعش"، والتي امتهنت الخطف والقتل.

وتتهم المحكمة الشافعي الشيخ البالغ 33 عاما بالتورط في مقتل الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعاملي الإغاثة بيتر كاسيغ وكايلا مولر.

وقال القاضي تي أس أليس إنه يتوقع أن تستغرق عملية اختيار أعضاء هيئة المحلفين يوما واحدا قبل أن تبدأ المرافعات يوم غد الأربعاء.

وألقت القوات الكردية في سوريا القبض على الشيخ ومواطن بريطاني سابق آخر هو أليكساندا آمون كوتي البالغ 37 عاما في يناير 2018 خلال محاولتهما الفرار إلى تركيا.

وفي أكتوبر 2020 تم تسليمهما إلى القوات الأمريكية في العراق ثم تم نقلهما إلى ولاية فيرجينيا لمواجهة تهم احتجاز رهائن والتآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم منظمة إرهابية أجنبية.

وأقر كوتي الملقب بـ"رينغو" بالذنب فيسبتمبر 2021، وبموجب الاتفاق الذي أبرمه مع المحكمة سيقضي 15 عاما في سجن في الولايات المتحدة قبل أن يتم تسليمه مجددا إلى بريطانيا لمحاكمته هناك.

لكن الشيخ الملقب بـ"جورج" أختار مواجهة التهم في محكمة فدرالية في مدينة الكساندريا بولاية فيرجينيا.

وخلية "البيتلز" متورطة في اختطاف 27 شخصا على الأقل في سوريا بين عامي 2012 و2015، غالبيتهم من الولايات المتحدة والدنمارك وفرنسا واليابان والنرويج وإسبانيا.

وقتل زعيم الخلية محمد أموازي المعروف باسم "الجهادي جون" بهجوم بطائرة مسيرة في سوريا في نوفمبر عام 2015، بينما يقبع الرابع في سجن في تركيا بعد إدانته بالإرهاب.

المصدر: "أ ف ب"