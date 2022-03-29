فرنسا: سنواصل التعاون مع روسيا لحل الأزمة في أوكرانيا

قال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، إن فرنسا ستواصل التعاون مع روسيا لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

وقال ريفيير في تعليقه على المحادثات الأخيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: "سنواصل التعاون مع روسيا لإيجاد حل دبلوماسي".

وأعلن الكرملين في وقت سابق من اليوم أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية في ضوء الجولة الأخيرة من المفاوضات بين موسكو وكييف في إسطنبول.

المصدر: تاس