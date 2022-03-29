البيت الأبيض: الاجتماع بين بايدن وبوتين ممكن فقط بعد وقف التصعيد في أوكرانيا

قالت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينغفيلد، إن الاجتماع بين الرئيس جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ممكن فقط بعد وقف التصعيد في أوكرانيا.

وعندما سئلت عما إذا كان بايدن مستعدا للقاء بوتين، قالت بيدينغفيلد: "أعتقد أن بايدن كان واضحا تماما أن الأمر سيعتمد على ما يريد السيد بوتين الحديث عنه"، مضيفة: "لن أضع شروطا لمحادثة بين الرئيسين بايدن وبوتين. سأقول فقط إننا كنا واضحين، الرئيس بايدن كان واضحا أنه قبل أن يكون هناك مثل هذا الحوار، وقف تصعيد ملموس من روسيا وواضح، مطلوب التزام صادق بالمشاركة الدبلوماسية".

واعتبرت أنه "لا ينبغي أن ينخدع أحد بإعلان روسيا أنها ستقلص هجومها العسكري حول كييف بأوكرانيا... بل يجب أن يكون العالم مستعدا لهجوم كبير على مناطق أخرى من أوكرانيا".

"No one should be fooled" by Russia's announcement that it will decrease its military offensive around Kyiv, Ukraine, White House Communications Director Kate Bedingfield says.



"The world should be prepared for a major offensive against other areas of Ukraine.." pic.twitter.com/hzGHvJT4RL — CBS News (@CBSNews) March 29, 2022

المصدر: CBS + وكالات