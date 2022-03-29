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مراسلة RT: الجيش الإسرائيلي يدفع بأربع كتائب إضافية إلى الضفة الغربية

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مراسلة RT: الجيش الإسرائيلي يدفع بأربع كتائب إضافية إلى الضفة الغربية
Gettyimages.ru
مراسلة RT: الجيش الإسرائيلي يدفع بأربع كتائب إضافية إلى الضفة الغربية
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قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن رئيس أركان الجيش وجه باستدعاء قوات إضافية إلى منطقة خط التماس في الضفة الغربية.

وأفاد مراسلة RT بأن الحديث يدور عن أربعة كتائب إضافية.

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مراسلة RT: "نجمة داود الحمراء" تعلن سقوط 5 قتلى خلال إطلاق نار في تل أبيب (فيديو)

وذكرت المراسلة أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أجرى تقييما أمنيا للوضع بعد عملية بني براك في تل أبيب بحضور رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس الشاباك ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس شعبة العمليات.

من جهته، أكد رئيس الوزراء نفتالي بينيت مساء الثلاثاء بعد مشاورات أمنية أن "إسرائيل تواجه موجة إرهاب عربي فتاك".

وأضاف "قلبي مع العائلات التي فقدت أحباءها هذا المساء.. أنا أصلي من أجل شفاء الجرحى".

وشدد على أن قوات الأمن ستكافح الإرهاب بإصرار واجتهاد وبقبضة من حديد، مضيفا: "لن ينقلونا من هنا.. سننتصر".

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن أحد القتلى في بني براك هو من أفرادها.

وفي السياق قررت "نجمة داود الحمراء" رفع الجهوزية للدرجة القصوى الرابعة.

وكانت مراسلتنا في القدس قد أفادت بسقوط 5 قتلى بينهم شرطي إسرائيلي، في عملية إطلاق نار في بني براك بتل أبيب. 

وأكدت أن عملية إطلاق النار وقعت في 3 نقاط في منطقة بني براك التي يقطنها مستوطنون متشددون، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد موجة من التحريض العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

المصدر: RT

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