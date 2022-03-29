موسكو: قوات كييف والكتائب النازية تستغل الهدنة الإنسانية لإعادة تجميع صفوفها

أكد رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن القوات الأوكرانية والكتائب النازية التابعة لها تستغل الهدنة الإنسانية التي وافقت عليها روسيا لإعادة تجميع صفوفها.

وأضاف: "تقوم تلك القوات بتجهيز مواقع إطلاق النار في المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال، حيث يتم احتجاز المدنيين قسرا دروعا بشرية".

وأشار إلى أن "روسيا فتحت اليوم الثلاثاء ممرات لإجلاء المدنيين والأجانب على محاور كييف وتشيرنيغوف وسومي وخاركوف وماريوبول اعتبارا من الساعة 10 صباحا".

وأوضح أن "الممرات مفتوحة بالاتجاهين، ويمكن التوجه عبرهاإلى روسيا وباتجاه الغرب إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطات الأوكرانية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها فتحت الثلاثاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين والأجانب على 5 محاور مختلفة في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"