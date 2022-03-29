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ترودو: بحثت الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع زيلينسكي

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ترودو: بحثت الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع زيلينسكي
Globallookpress Chad Hipolito
رئيس وزراء كندا جاستين ترودو
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قال رئيس وزراء كندا جاستين ترودو إنه بحث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قضايا الضمانات الأمنية لأوكرانيا من قبل عدد من الدول بينها كندا.

وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي في مدينة فانكوفر: "تحدثت أمس مع الرئيس زيلينسكي، وبحثنا هذه القضايا".

وأكد ترودو أن كندا ستواصل تقديم الدعم الكامل لأوكرانيا في "مقاومتها لروسيا".

وأضاف: "نجري مفاوضات مع الحلفاء والشركاء في حلف الناتو ومنظمات أخرى حول أفضل السبل للمضي قدما في هذه القضية".

وقال عضو وفد كييف في المفاوضات الروسية الأوكرانية ألكسندر تشالي في وقت سابق إن أوكرانيا وافقت على إعلان موقفها كدولة محايدة وغير نووية إذا حصلت على ضمانات أمنية.

ووفقا لكييف فإنه يمكن أن تشمل قائمة الدول الضامنة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمن فيهم روسيا، بالإضافة إلى ألمانيا وإسرائيل وإيطاليا وكندا وبولندا وتركيا.

المصدر: تاس

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