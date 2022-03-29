الادعاء على "سامسونغ" بانتهاك براءات اختراع HEVC

رفعت شركة "إم بي إي جي إل إيه" دعوى في ألمانيا ضد شركة "سامسونغ إلكترونيكس" لانتهاكها براءات اختراع في ترخيص حافظة براءة الاختراع الخاصة بمعيار ترميز الفيديو عالي الكفاءة HEVC.

وتعتبر براءات الاختراع ضرورية أساسية لمعيار ترميز الفيديو الرقمي "إتش إي في سي" (المعروف أيضاً بـ "إتش.265" والجزء 2 من "إم بيه إي جي - إتش") والذي يستخدم في المنتجات التي تقدم خاصية تشفير وفكّ التشفير لمقاطع الفيديو للإنترنت، والتلفزيون، والبثّ الجوال والاستقبال والاستعمال.

وبحسب الشكاوى، كانت الشركة الأم لـ"سامسونغ إلكترونيكس" المحدودة وهي شركة "سامسونغ إلكترونيكس" المحدودة بمثابة مانح الترخيص والمرخص له على حد سواء لترخيص حافظة براءة اختراع "إتش إي في سي" من "إم بيه إي جي إل إيه" من خريف عام 2014 ولغاية تاريخ انتهاء الترخيص في مارس 2020، إلا أن شركة "سامسونغ" استمرت بطرح المنتجات بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون في ألمانيا والتي تستخدم أساليب معيار ترميز الفيديو عالي الكفاءة "إتش إي في سي" المحمية ببراءة اختراع دون حيازة الرخص منذ انتهاء صلاحية الترخيص.

وأُعدّت الدعاوى المتعلقة بإنفاذ براءة الاختراع والتي تسعى إلى استصدار إنذارات قضائية والحصول على تعويضات مالية من قبل فريق من المحامين بقيادة آكسل فيرهاوين من "كريجر ميس إن جراف في. دير جروبن" وجوتفريد شول من "كوهاوس آند فلوراك".

المصدر: "أ ف ب"