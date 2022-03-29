بودابست: التقارير عن قراصنة روس دعاية كاذبة قبل الانتخابات

أكدت وزارة الخارجية الهنغارية أن التقارير عن اختراق أنظمة معلوماتها من قراصنة روس، تنشرها المعارضة اليسارية لإلحاق ضرر سياسي بالحكومة عشية الانتخابات البرلمانية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "فيما يتعلق بالتقارير المنشورة حول محاولات الخدمات الخاصة الروسية للتسلل إلى قواعد بيانات هياكل الدولة فهو مجرد دعاية انتخابية كاذبة".

وأضافت: "نحن لا ننتبه إلى المزاعم الكاذبة التي يتم تداولها خلال الحملة الانتخابية".

ونشر موقع "ديريكت 36"، المعروف بالصحافة الاستقصائية، الثلاثاء، مادة نقل فيها عن مصادره في الأجهزة الأمنية، أن "المتسللين الروس تمكنوا من التوغل بعمق في أنظمة معلومات الدولة".

ووفقا للمصادر، فقد "زعم أن جهاز المخابرات الخارجية والمخابرات العسكرية لروسيا تقف وراء ذلك".

وتابع الموقع، أن "الحكومة الهنغارية تدرك ذلك جيدا، لكنها لم تثر القضية في محادثات مع موسكو".

المصدر: "تاس"