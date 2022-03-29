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لوكسمبورغ تجمد أصولا روسية بقيمة 2.5 مليار يورو

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لوكسمبورغ تجمد أصولا روسية بقيمة 2.5 مليار يورو
Legion-Media ALEXANDROS MICHAILIDIS/Alamy Live News
وزيرة المالية في لوكسمبورغ يوريكو باكيس
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أعلنت سلطات لوكسمبورغ تجميد أصول روسية بقيمة 2.5 مليار يورو في إطار العقوبات الغربية ضد موسكو.

وقالت وزارة المالية في لوكسمبورغ في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن "وزيرة المالية يوريكو باكيس أطلعت البرلمان على سير تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في لوكسمبورغ".

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وأضافت أنه "حتى الآن جمدت مختلف الجهات في لوكسمبورغ أوصولا بقيمة 2.5 مليار يورو".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن فرض عدة مجموعات من العقوبات ضد روسيا في أعقاب انطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك ضد الأصول الروسية في المصارف الأوروبية ورجال الأعمال وكبار المسؤولين السياسيين.

المصدر: نوفوستي

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