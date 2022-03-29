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المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية: عملية إطلاق نار جديدة في مجمع تجاري في تل أبيب (فيديو)

أخبار العالم

المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية: عملية إطلاق نار جديدة في مجمع تجاري في تل أبيب (فيديو)
Gettyimages.ru
الشرطة الإسرائيلية
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ذكر المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية مساء يوم الثلاثاء أن عملية إطلاق نار جديدة وقعت في مجمع تجاري بمنطقة رمات جان في تل أبيب.

وتحدث الناطق باسم الشرطة عن ثلاث عمليات تم فيها إطلاق النار في تل أبيب واحدة منها في مركز تجاري.

وأشارت الشرطة إلى أنه ليس من المؤكد قتل منفذ العملية في بني باراك الذي أطلق النار من على دراجة نارية.

وأكد في السياق أن 4 حالات من بين المصابين  في بني باراك ميئوس منها.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مسلحا على دراجة نارية استهدف سيارة في مدينة بني براك وأصاب عددا من الأشخاص بجراح وواصل طريقه إلى شارع آخر وأطلق النار وأصاب آخرين.

وقالت إن القوات الاسرائيلية أغلقت الطرق المؤدية إلى منطقة بني براك في تل أبيب ودفعت بتعزيزات كبيرة للمكان.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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