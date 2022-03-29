الأمم المتحدة ترحب بتقدم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أعلن مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عن متابعته للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وترحيبه بالتقدم الذي تم تحقيقه فيها حتى الآن.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بولينا كوبياك، في مؤتمر صحفي: "من البديهي أن نتابع المفاوضات. وتشير التقارير الأولية إلى أن هناك تقدما بشأنها. لسنا مطلعين على تفاصيل محددة، لكن أي تقدم يتم تحقيقه موضع ترحيب كبير".

وأكد فلاديمير ميدينسكي كبير المفاوضين الروس في المفاوضات مع أوكرانيا في وقت سابق، أن موسكو خطت خطوتين باتجاه التسوية مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنهما تخصان الشقين السياسي والعسكري.

المصدر: تاس