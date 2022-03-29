ترودو: العقوبات ضد روسيا ستؤثر على حياة الكنديين

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن العقوبات الغربية ضد روسيا ستؤثر على حياة الكنديين، وأن أسعار الطاقة والغذاء سترتفع في بلاده أيضا جراء هذه العقوبات.

وقال في كلمته أثناء منتدى المناخ في فانكوفر: "نعم، ستكون هناك مشاكل. نعم، نحن سندفع مقابل هذا".

وأضاف: "سترتفع أسعار الغذاء والطاقة بسبب العقوبات الغربية على روسيا".

وفرضت كندا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي حزما من العقوبات الاقتصادية على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"