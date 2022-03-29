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سقطوا من ارتفاع 20 مترا.. السلطات السويسرية ترجح فرضية الانتحار في قضية مقتل أفراد عائلة فرنسية

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سقطوا من ارتفاع 20 مترا.. السلطات السويسرية ترجح فرضية الانتحار في قضية مقتل أفراد عائلة فرنسية
Gettyimages.ru
سقطوا من ارتفاع 20 مترا.. السلطات السويسرية ترجح فرضية الانتحار في قضية مقتل أفراد عائلة فرنسية (صورة المبنى الذي قفز منه أفراد العائلة)
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رجحت الشرطة السويسرية فرضية الانتحار الجماعي في قضية مقتل 4 أفراد من عائلة فرنسية بمدينة مونترو مؤخرا، بإلقاء أنفسهم واحدا تلو الآخر من شرفة بالطابق السابع من مبنى يقيمون فيه.

وأوضحت شرطة كانتون فود السويسرية في بيان الثلاثاء أن التحقيق "يشير إلى أن جميع الضحايا قفزوا من الشرفة الواحد تلو الآخر".

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ومن بين أفراد العائلة الخمسة، نجا الابن وحده من الموت وهو حاليا في غيبوبة في المستشفى لكن حالته مستقرة، فيما توفي الأب البالغ من العمر 40 عاما وزوجته وأخته التوأم وابنة الزوجين البالغة ثماني سنوات.

ووقعت المأساة في 24 مارس في منطقة في مونترو بالقرب من كازينو المدينة على ضفاف بحيرة ليمان.

وأظهر التحقيق أن الأشخاص الخمسة سقطوا من ارتفاع يزيد عن عشرين مترا، واحدا تلو الآخر في غضون خمس دقائق، قبل الساعة السابعة صباحا بقليل (السادسة صباحا بتوقيت غرينيتش وقتها).

وعثر المحققون على سلم قصير على الشرفة التي قفز منها أفراد هذه العائلة، ولم يلحظ وجود أي أثر لعراك أو عنف.

وأضاف البيان أن "أي شاهد، بما في ذلك الدركيان اللذان كانا موجودين في الموقع من الساعة 6.15 صباحا والمارة في أسفل المبنى، لم يسمع قبل أو أثناء الأحداث، لم يسمع أي صوت أو صرخة من الشقة أو الشرفة"، بحسب البيان.

وأوضحت الشرطة أن "التحقيقات الفنية لا تظهر أي بوادر تحذيرية لمثل هذا العمل"، مشيرة إلى أن الأسرة "كانت منذ بداية الجائحة، مهتمة جدا بنظريات المؤامرة والبقاء على قيد الحياة".

وعاشت الأسرة في حالة شبه اكتفاء ذاتي طوعي، وابتعدت عن المجتمع، حيث بين المحققون أن أخت الأم التوأم فقط كانت تعمل خارج المنزل، ولم تكن الأم ولا ابنتها مسجلتين لدى السلطات، ولم تكن الفتاة تذهب إلى المدرسة.

أما شقيقها الأكبر، فكان من المفترض أن يتابع تحصيله العلمي من المنزل، ويبدو أن إجراء للتحقق نفذه عنصرا شرطة قبل وقت قصير من المأساة دفع العائلة إلى الإقدام على هذا العمل.

واستنتج البيان الذي لم يذكر شيئا عن هوية الضحايا أن "كل هذه العناصر توحي مخاوف لدى أفراد هذه الأسرة من تدخل السلطة في حياتهم".

المصدر: أ ف ب

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