رئيس دونيتسك الشعبية لا يستبعد النظر في إمكانية انضمام دونيتسك إلى روسيا بعد اكتمال تحريرها

لم يستبعد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إمكانية أن تنظر جمهوريته في الانضمام إلى روسيا، بعد اكتمال تحرير أراضيها من قوات كييف.

وأضاف أن "سلطات الجمهورية تخطط للاستفادة من تجربة جمهورية الشيشان في إعادة إعمار المدن بعد العمليات العسكرية"، مؤكدا عزم دونيتسك على إعادة إعمار مدينة ماريوبول.

وجاءت تصريحات بوشيلين بعد أن أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك مؤخرا عن إمكانية تنظيم استفتاء في لوغانسك على الانضمام إلى روسيا.

وأواسط الشهر الماضي توجه بوشيلين وباسيتشنيك إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب الاعتراف باستقلال جمهوريتيهما.

وفي 21 فبراير وقع بوتين على مرسومين بالاعتراف باستقلال الجمهوريتين اللتين طلبتا تقديم الدعم العسكري لهما لتحرير أراضيهما من قوات كييف والزمر النازية التي عاثت فسادا هناك منذ 2014.

وأطلقت روسيا بعد ثلاثة أيام من ذلك عمليتها العسكرية في أوكرانيا لحماية سكان دونباس، نزع سلاح كييف واجتثاث النازية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات