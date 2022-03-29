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روسيا تجمد حسابات السفارة البولندية في إطار "المعاملة بالمثل"

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روسيا تجمد حسابات السفارة البولندية في إطار
poland.mid.ru
مبنى السفارة الروسية في وارسو
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أعلن السفير الروسي لدى وارسو سيرغي أندرييف أن روسيا جمدت الحسابات البنكية للسفارة البولندية في موسكو، وذلك عملا بمبدأ "المعاملة بالمثل" الدبلوماسي.

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وفي تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية قال أندرييف أن "نبأ ورد اليوم عن تجميد حسابات السفارة البولندية في موسكو في إطار الإجراء الجوابي".

وكانت بولندا أعلنت الأسبوع الماضي عن ترحيل 45 دبلوماسيا روسيا، فيما ذكر السفير الروسي آنذاك أن وارسو لن تسمح لروسيا باستبدال الدبلوماسيين الذين تم ترحيلهم بموظفين جدد، إضافة إلى قرار السلطات البولندية تجميد حسابات السفارة الروسية في وارسو.

وحذرت موسكو حينها من أن روسيا سترد على تصرفات الجانب البولندي.

وأشار أندرييف إلى أن السفارة يمكن أن تعمل في هذه الظروف "بعض الوقت" لمن لا يمكن أن يستمر هذا إلى ما لا نهاية".

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وأضاف أن "الجانب البولندي هو الذي بدأ هذه العملية وعليه أن يقرر ما إذا كان مهتما بوقف عمل السفارة الروسية في بولندا، ما سيقود لا محالة إلى وقف عمل السفارة البولندية في موسكو".

المصدر: "إنترفاكس"

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