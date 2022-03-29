بريطانيا تعلق على إعلان روسيا الحد من وتيرة عمليتها العسكرية شمال أوكرانيا

علقت لندن على إعلان روسيا الحد من وتيرة عمليتها العسكرية في كييف وتشيرنيغوف شمالي أوكرانيا، بعد إعلان كييف نيتها عدم الانضمام للناتو، وتخليها عن المطالبة بدونباس والقرم.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحافيين: "سوف نحكم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظامه بناء على الأفعال وليس الأقوال".

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وأضاف: "لا نريد أن نرى أقل من انسحاب كامل للقوات الروسية من أراضي أوكرانيا".

المصدر: وكالات