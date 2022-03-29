الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن غدا تلبية لدعوة الملك عبدالله

يزور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، يوم غد الأربعاء، الأردن تلبية لدعوة الملك الأردني عبدالله الثاني، ليصبح ثالث مسؤول إسرائيلي يلتقي بالعاهل الأردني خلال أسبوع.

وقال مكتب هرتصوغ في بيان: "الرئيس يتسحاق هرتصوغ يقوم بزيارة للأردن يوم غد الأربعاء بدعوة رسمية من العاهل الأردني عبد الله الثاني"، مشيرا إلى أن الجانبين سيناقشان "تعميق العلاقات الإسرائيلية الأردنية، والحفاظ على الاستقرار الإقليم وتعزيز السلام والتطبيع، والعديد من الفرص الكامنة في العلاقات بين إسرائيل والأردن والمنطقة الأوسع".

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الملك عبدالله أكد خلال لقائه غانتس "أهمية تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام".

بدوره، أعلن غانتس أنه ناقش مع العاهل الأردني "أهمية التنسيق الأمني خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى الإجراءات المدنية الإضافية التي ستفيد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والتي سيتم تنفيذها وفقا للمصالح الأمنية لدولة إسرائيل".

وشدد على "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين وضرورة محاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتحديدا العمل بقوة ضد تنظيم داعش، الذي نسق الهجمات الأخيرة في إسرائيل".

נפגשתי היום עם מלך ירדן עבדאללה בארמון המלך ברבת עמון ואיחלתי לו ולכל תושבי הממלכה רמד'אן כרים, לקראת חודש הרמד'אן שיחל בימים הקרובים.



הפגישה עסקה באתגרים הביטחוניים האזוריים. בנוסף, דנו בצעדים שמתכוונת ישראל לעשות על מנת לשמור על חופש הפולחן. pic.twitter.com/Yr9PzhxILX — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) March 29, 2022

المصدر: RT