الطوارئ الروسية: قمنا اليوم بنقل أكثر من 300 طن من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا ودونباس

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها قامت بنقل أكثر من 300 طن من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا ودونباس.

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وأفاد المكتب الصحفي للوزارة: "قامت قافلة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية مؤلفة من 35 مركبة من مركزي دونسكوي ونوغينسكي للإنقاذ بتسليم أكثر من 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى دونباس وأوكرانيا".

وأضاف أن الشحنة شملت محطات توليد الكهرباء ومواد البناء والمواد الغذائية والمستلزمات الأساسية.

وأعلنت الوزارة، سابقا، أن روسيا نقلت أكثر من 9500 طن من المساعدات الإنسانية لسكان أوكرانيا ودونباس منذ بداية تنفيذ البعثة الإنسانية.

المصدر: تاس