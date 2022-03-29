استمرار الاحتجاجات في نيودلهي في ثاني أيام الإضراب العام

تظاهر مئات العمال في العاصمة الهندية نيودلهي، حاملين الأعلام الحمراء للنقابات العمالية، مرددين شعارات ضد الحكومة، في ثاني أيام إضراب على مستوى البلاد.

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وأقيمت المظاهرة في جانتار منتار، وهي منطقة قريبة من البرلمان في نيودلهي كثيرا ما تنظم بها احتجاجات.

وفي مناطق أخرى من البلاد، نظمت احتجاجات في ولاية البنغال حيث أوقف المتظاهرون القطارات في عدة مواقع.

وقال المتظاهرون إن السياسات الاقتصادية في عهد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أضرت بالعمال والقطاع الصناعي الذي يفتقر للتنظيم.

ويطالبون أيضا، بوقف خطط خصخصة بعض بنوك القطاع العام وبيع الأصول العامة.

وتقول حكومة مودي، إن خصخصة بعض البنوك المملوكة للدولة ستصلح الصناعة المصرفية وإن بيع الأصول سيسهم في جمع الأموال لتحفيز النمو الاقتصادي.

المصدر: AP