الملكة إليزابيث الثانية تظهر علنا لأول مرة منذ 5 أشهر

ظهرت ملكة بريطانيا أمام الجمهور لأول مرة منذ 5 أشهر، عندما حضرت قداسا في الكنيسة تخليدا لذكرى زوجها الذي وافته المنية في أبريل الماضي عن عمر ناهز 99 عاما.

وهذه هي المرة الثانية، التي تظهر فيها الملكة إليزابيث الثانية في فعالية علنية وهي تتكأ على عصا.

ودخلت الملكة مبنى الكنيسة في منطقة وستمنستر بالعاصمة لندن، برفقة ابنها دوق يورك الأمير أندرو، الذي كان قبل فترة في قلب فضيحة اغتصاب قاصر.

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في بداية هذا الشهر تغيبت الملكة البالغة من العمر 95 عاما، عن قداس يوم الكومنولث الذي أقيم في نفس الكنيسة. وأعلن قصر باكنغهام أن الملكة إليزابيث الثانية التي تعافت مؤخرا من كورونا، لن تتمكن من حضور الفعالية.

المصدر: نوفوستي