الكرملين يؤكد إجراء اتصال هاتفي بين بوتين وماكرون مساء اليوم

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وجود خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء.

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وقال بيسكوف خلال إيجاز صحفي اليوم إنه "من المؤكد" أن يخطط رئيس الدولة لإجراء اتصال هاتفي دولي واحد على الأقل مساء اليوم.

ورد بيسكوف بنعم على سؤال عما إذا كان الحديث يدور عن مكالمة جديدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أخبر عنها الجانب الفرنسي سابقا.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت أمس الاثنين أن ماكرون بصدد الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا يوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أن الرئيس الفرنسي قد أجرى "سلسلة من المحادثات المطولة مع الرئيس الروسي"، وأنه هذه المرة يريد أن يناقش مع بوتين تفاصيل العملية الإنسانية المزمع إجراؤها لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة.

المصدر: "تاس"