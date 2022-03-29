ليتوانيا: لا نستطيع إغلاق القنصلية الروسية في كلايبيدا

قال وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس، إن التزامات بلاده بضمان العبور إلى منطقة كالينينغراد الروسية، لا تسمح لفيلنيوس بإغلاق القنصلية العامة الروسية في ميناء كلايبيدا.

وأضاف الوزير، في حديث للصحفيين اليوم الثلاثاء: "توجد لدى ليتوانيا التزامات أوسع من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك الترانزيت إلى كالينينغراد. لا يسعنا الا الالتزام بذلك، ولا يمكننا وقف عمل القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في كلايبيدا من جانب واحد".

ويأتي تصريح الوزير هذا، ردا على مطالبات من هذا القبيل من جانب بعض السياسيين الليتوانيين الراديكاليين، على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

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وتابع الوزير القول: "هناك اتفاقية حول الترانزيت ثلاثية الأطراف، والمشاركون فيها هم ليتوانيا والاتحاد الأوروبي وروسيا. ونحن لا يمكننا رفضها لأننا فقط أحد الأطراف الثلاثة في الاتفاق".

يشار إلى أنه توجد في ليتوانيا – سفارة روسية في فيلنيوس والقنصلية العامة الروسية في كلايبيدا.

المصدر: تاس