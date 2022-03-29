بكين ترد على تقرير البنتاغون: محاولة احتواء الصين وروسيا لن تنجح

قال وانغ وين بين المتحدث باسم الخارجية الصينية، معلقا على استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية الجديدة، إن محاولات واشنطن للضغط على موسكو وبكين أو احتوائهما، لن تنجح.

وأضاف الدبلوماسي الصيني، في إفادة صحفية اليوم: "التقرير الذي قدمه البنتاغون إلى الكونغرس الأمريكي، يعج بأفكار حقبة الحرب الباردة وعقيدة الكتل. الصين وروسيا دولتان كبيرتان، ولن تنجح خطط الولايات المتحدة ومحاولاتها لممارسة الضغط عليهما".

وأشار المتحدث الصيني، إلى أنه يجب على واشنطن إعادة النظر في التزاماتها تجاه الأزمة في أوكرانيا، والتوقف عن "خلق أعداء وهميين"، والتوقف عن تجاهل المخاوف الأمنية للدول الأخرى.

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يوم أمس الاثنين، سلمت وزارة الدفاع الأمريكية إلى الكونغرس، نسخة سرية من استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة.

ووفقا للتفسيرات المنشورة في هذا الصدد، ذكر البنتاغون أن روسيا تشكل "تهديدات حادة" للولايات المتحدة، بما في ذلك بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا.

ونصت الوثيقة على أن الصين هي "أهم منافس استراتيجي والمتحدي الرئيسي" للولايات المتحدة.

المصدر: تاس