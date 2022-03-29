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رجل الأعمال رومان أبراموفيتش متواجد في إسطنبول حيث تجري المفاوضات الروسية الأوكرانية

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رجل الأعمال رومان أبراموفيتش متواجد في إسطنبول حيث تجري المفاوضات الروسية الأوكرانية
AP
رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش
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سجلت العدسات تواجد رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، في إسطنبول حيث تجري اليوم الثلاثاء جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية.

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وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الخميس الماضي أن رجل الأعمال رومان أبراموفيتش شارك في المرحلة الأولى من المفاوضات الروسية الأوكرانية، قائلا: "إنه حقا شارك في المرحلة البدائية. والآن تجري المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني".

وكتبت صحيفة "The Wall Street Journal"، سابقا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعا نظيره الأمريكي جو بايدن أثناء إحدى المكالمات الهاتفية معه لعدم فرض عقوبات على رجل الأعمال الروسي. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن سبب طلب زيلينسكي يعود إلى أن أبراموفيتش قد يصبح وسيطا هامة في المفاوضات مع روسيا.

المصدر: تاس

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