موفد RT: السيطرة الكاملة على ماريوبول باتت قريبة جدا

أفاد موفدنا إلى دونباس مكسيم الطوري اليوم الثلاثاء بأن السيطرة الكاملة لقوات الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك على مدينة ماريوبول باتت قريبة جدا.

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وقال موفدنا إن المعارك تدور بشكل أساسي الآن عند المناطق الصناعية والشوارع القريبة منها، وأضاف: "اليوم تمكنا من الوصول إلى مسرح الدراما في مركز المدينة وكذلك إلى مركز حي كالميوس".

وأشار إلى أن المدنيين يلوحون للقوافل العسكرية الروسية، ويكشفون عن استخدامهم كدروع بشرية من قبل الكتائب القومية المتطرفة الأوكرانية التي كانت كذلك تزرع ألغاما تقتل المواطنين.

وأمس الاثنين تمكنت القوات الروسية من السيطرة على أهم مصدر للنيران وهو قاعدة "كتيبة آزوف" النازية في المدينة.

وحسب سلطات دونيتسك، تم إجلاء 629 شخصا، بينهم 131 طفلا من ماريوبول خلال اليوم الماضي.

المصدر: RT