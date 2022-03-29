مصرع شخصين بسبب الفيضانات في كوينزلاند الأسترالية

لقي شخصان مصرعهما، بسبب الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

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وتعرض جنوب شرق ولاية كوينزلاند مرة أخرى لأمطار غزيرة، بعد شهر من كارثة فيضانات شديدة.

لكن من المتوقع أن تتراجع حدة الأمطار في المنطقة خلال فترة ما بعد الظهر، مع إلغاء التحذير من هطول شديد للأمطار الغزيرة على المنطقة.

وأعلنت شرطة ولاية كوينزلاند، بحسب ABC NEWS، أن خدمات الطوارئ عثرت على جثة رجل جرفتها مياه الفيضانات في جنوب داونز بكوينزلاند أمس.

المصدر: ABC NEWS

وصباح أمس، تم استدعاء خدمات الطوارئ للإبلاغ عن مركبتين علقتا في مياه الفيضانات عند تقاطع مع سبرينغ كريك بالقرب من طريق ستيرلنغ.

وقالت الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن رجلا في الأربعينيات من عمره نزل من السيارة الأخرى وجرفته مياه الفيضانات، وتم العثور على جثته صباح اليوم.

يذكر أن هذه هي ثاني حالة وفاة مرتبطة بالفيضانات، بعد وفاة رجل أمس عندما حوصرت سيارته في مياه الفيضانات، أيضًا في دارلينج داونز.

ونفذت خدمات الطوارئ 14 عملية إنقاذ متعلقة بالمياه في جنوب شرق ولاية كوينزلاند خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث طلب من الناس عدم تجاهل التحذيرات.

المصدر: ABC NEWS