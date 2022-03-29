بيرو.. الرئيس بيدرو كاستيلو ينجو من محاولة ثانية لعزله

تجنب رئيس بيرو، بيدرو كاستيلو، مساءلة الكونغرس الذي تهيمن عليه المعارضة، لينهي المحاولة الثانية لعزله منذ توليه السلطة قبل ثمانية أشهر، بحسب وكالة "فرانس برس".

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وبعد مناقشة برلمانية استمرت أكثر من ثماني ساعات، صوت 55 مشرعا لصالح عزل كاستيلو، وصوت 54 ضده، وامتنع 19 عن التصويت.

وكانت هناك حاجة إلى 87 صوتا لعزل الرئيس بيدرو، الذي اتهمته المعارضة بالفساد والعجز الأخلاقي.

وقالت زعيمة المعارضة ماريا ديل كارمن ألفا، بعد انتهاء التصويت في الكونغرس: "لم تتم الموافقة على اقتراح إعلان شغور رئاسة الجمهورية".

وكتب كاستيلو على "تويتر" بعد التصويت: "لقد فازت الديمقراطية"، داعيا المشرعين، إلى "طي الصفحة والعمل معا لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد".

Saludo que haya primado la sensatez, la responsabilidad y la democracia. Reconozco a los parlamentarios que votaron en contra de la vacancia, y respeto la decisión de quienes sí lo hicieron. Llamo a todos a cerrar esta página y trabajar juntos por los grandes desafíos del país. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) March 29, 2022

وواجه كاستيلو محاولة عزل مماثلة في ديسمبر، وتعرض لانتقادات من المعارضة وبعض وسائل الإعلام البيروفية منذ ذلك الحين.

المصدر: AFP