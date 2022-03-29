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قتيلان جراء انفجار بمصنع لمعالجة النفايات الصناعية في كوريا الجنوبية

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قتيلان جراء انفجار بمصنع لمعالجة النفايات الصناعية في كوريا الجنوبية
Globallookpress Carsten Reisinger / Source:imagebroker.com
العلم الكوري الجنوبي
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أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء بمصرع شخصين جراء انفجار بمصنع لمعالجة النفايات الصناعية في مدينة أنسان بإقليم كيونغ جي في كوريا الجنوبية.

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ونقلت "يونهاب" عن مسؤولين قولهم إن انفجارا وقع في منشأة لمعالجة النفايات الصناعية في أنسان، على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب سيئول، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وأوضحت الوكالة أن الحادث في الساعة 10:24 صباحا (بالتوقيت المحلي)، في المنشأة، أثناء قيام العمال بلحام خزان، وأن القتيلين في الخمسينيات من العمر، لقيا مصرعهما بعد إصابتهما بشظايا من الانفجار.

وأكدت الشرطة وهيئة الإطفاء أنه تم إخماد الحريق الناتج عن الانفجار بالكامل، وأنهم يحققون في السبب الدقيق للحادث.

المصدر: "يونهاب"

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