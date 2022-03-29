بوتين: الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة تساهم بشكل كبير بمكافحة الإرهاب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة، تقدم مساهمة كبيرة في مكافحة الإرهاب والجريمة عبر الحدود والتهديدات والتحديات الأخرى للأمن الدولي.

وأضاف الرئيس بوتين، في تحيته للمشاركين في الجلسة العامة اليوبيلية لهذه الجمعية، التي تلتها على المشاركين رئيسة مجلس الجمعية رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو: "أهنئكم بمناسبة الذكرى الثلاثين للجمعية البرلمانية الدولية لرابطة الدول المستقلة. تحتل الجمعية مكانة مهمة في نظام هيئات الرابطة، وهي بنية فعالة ومطلوبة جدا للتعاون المتعدد الأطراف".

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وأشار الرئيس الروسي إلى أن تبادل الخبرات بين المشرعين في بلدان الرابطة يساعد على زيادة فعالية العمل القانوني على المستوى الوطني وتهيئة الظروف لتعزيز عمليات التكامل.

وتابع الرئيس بوتين: "في السنوات الأخيرة، تم في إطار الجمعية البرلمانية بذل الكثير لتطوير التعاون متبادل المنفعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وكذلك للتغلب على عواقب جائحة الفيروس التاجي. ومن المهم جدا أن الجمعية تواصل تقديم مساهمة كبيرة في حشد الجهود الجماعية لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود والتهديدات والتحديات الأخرى للأمن الدولي".

المصدر: نوفوستي