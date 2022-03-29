 
مباشر
عاجل
أردوغان: نأمل بأن يعود لقاء اسطنبول بفائدة إلى العملية التفاوضية بين روسيا وأوكرانيا

بوتين: الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة تساهم بشكل كبير بمكافحة الإرهاب

أخبار العالم

بوتين: الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة تساهم بشكل كبير بمكافحة الإرهاب
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/spb2

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة، تقدم مساهمة كبيرة في مكافحة الإرهاب والجريمة عبر الحدود والتهديدات والتحديات الأخرى للأمن الدولي.

وأضاف الرئيس بوتين، في تحيته للمشاركين في الجلسة العامة اليوبيلية لهذه الجمعية، التي تلتها على المشاركين رئيسة مجلس الجمعية رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو: "أهنئكم بمناسبة الذكرى الثلاثين للجمعية البرلمانية الدولية لرابطة الدول المستقلة. تحتل الجمعية مكانة مهمة في نظام هيئات الرابطة، وهي بنية فعالة ومطلوبة جدا للتعاون المتعدد الأطراف".

إقرأ المزيد
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي علاقات موسكو مع رابطة الدول المستقلة
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي علاقات موسكو مع رابطة الدول المستقلة

وأشار الرئيس الروسي إلى أن تبادل الخبرات بين المشرعين في بلدان الرابطة يساعد على زيادة فعالية العمل القانوني على المستوى الوطني وتهيئة الظروف لتعزيز عمليات التكامل.

وتابع الرئيس بوتين: "في السنوات الأخيرة، تم في إطار الجمعية البرلمانية بذل الكثير لتطوير التعاون متبادل المنفعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وكذلك للتغلب على عواقب جائحة الفيروس التاجي. ومن المهم جدا أن الجمعية تواصل تقديم مساهمة كبيرة في حشد الجهود الجماعية لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود والتهديدات والتحديات الأخرى للأمن الدولي".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا