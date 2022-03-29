العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في يومها الـ34

بالتوازي مع استمرار الجيش الروسي في ضرب المنشآت العسكرية الأوكرانية تنفيذا لمهام عمليته الخاصة في أوكرانيا، تنعقد في اسطنبول الجولة الجديدة من المفاوضات بين وفدي موسكو وكييف.

ميدانيا

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