العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في يومها الـ34
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بالتوازي مع استمرار الجيش الروسي في ضرب المنشآت العسكرية الأوكرانية تنفيذا لمهام عمليته الخاصة في أوكرانيا، تنعقد في اسطنبول الجولة الجديدة من المفاوضات بين وفدي موسكو وكييف.
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