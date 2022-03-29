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أردوغان: نأمل بأن يعود لقاء اسطنبول بفائدة إلى العملية التفاوضية بين روسيا وأوكرانيا

العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في يومها الـ34

أخبار العالم

العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في يومها الـ34
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بالتوازي مع استمرار الجيش الروسي في ضرب المنشآت العسكرية الأوكرانية تنفيذا لمهام عمليته الخاصة في أوكرانيا، تنعقد في اسطنبول الجولة الجديدة من المفاوضات بين وفدي موسكو وكييف.

ميدانيا

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