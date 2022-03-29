وفد كوري جنوبي في تونس لبحث سبل تعزيز التعاون في الحكومة الإلكترونية

قام وفد كوري جنوبي، بزيارة إلى تونس، حيث التقى الرئيس قيس سعيد لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في الحكومة الإلكترونية وغيرها.

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وأفادت وزارة الداخلية والأمن الكورية الجنوبية، بأن وزيرها جون هيه-تشول والوفد المرافق له يزورون تونس لمدة 3 أيام اعتبارا من 27 مارس.

وزار جون والوفد المرافق، الرئيس التونسي قيس سعيد في القصر الرئاسي في تونس في يوم أمس لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في الحكومة الإلكترونية وغيرها.

وأضافت وزارة الداخلية، إن الجانبين اتفقا على اكتشاف مشاريع تعاونية وتوسيع التعاون الفعلي من أجل عملية حكومية شفافة وفعالة بالاستفادة من الحكومة الإلكترونية.

كما التقى الوزير جون مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وغيرهم من المسؤولين التونسيين.

ونظم الوفد الكوري والحكومة التونسية المنتدى الكوري-التونسي للحكومة الإلكترونية، يوم أمس بحضور الوزير جون ووزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي.

المصدر: "يونهاب"