كيم جونغ أون يدعو للقضاء على الممارسات المعادية للاشتراكية

دعا كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، لاقتلاع جذور الأرواح الشريرة المناهضة للاشتراكية، وذلك بحسب وسائل إعلام رسمية.

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وفي رسالة بعث بها إلى المسؤولين في مجال الإعلام لحزب العمال الحاكم أثناء حضورهم ورشة عمل في بيونغ يانغ، دعا كيم مسؤولي الدعاية بحزب العمال الحاكم إلى خوض معركة لاقتلاع جذور الأرواح الشريرة المناهضة للاشتراكية وإحداث تغيير جوهري في عملهم الأيديولوجي.

وأكد ضرورة تركيز الحملة الأيديولوجية على الممارسات المناهضة للاشتراكية وغير الاشتراكية في البلاد.

وأضاف: "يجب رفع وتيرة المناهضة الجماعية القمعية وجو النضال الاجتماعي بشكل مستمر ومنهجي للتغلب على جميع أنواع الظواهر السلبية التي تقضي على موقفنا الثوري و سحقها دون رحمة"، مشيرا إلى أن العمل الإعلامي للحزب هو حجر الزاوية في القضاء على الأرواح الشريرة المناهضة للاشتراكية وغير الاشتراكية التي تجد طريقها إلى عقول الشعب".

وأكد كيم أن "مسؤولي الحزب يجب أن يصبحوا بمثابة مكبرات صوت قوية"، في نشر أفكار اللجنة المركزية للحزب إلى أدنى وحدة بشكل صحيح في الوقت المناسب.

كما حث المسؤولين في إدارة الإعلام والدعاية باللجنة المركزية للحزب الحاكم على أن يصبحوا بمثابة "برج مراقبة" للجبهة الأيديولوجية للحزب.

المصدر: "يونهاب"