إجلاء أكثر من 130 مواطنا تركيا من خيرسون إلى القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن العسكريين من عناصر الدائرة العسكرية الجنوبية بالجيش الروسي، أجلوا 138 مواطنا تركيا و 10 أوكرانيين من مقاطعة خيرسون إلى أراضي روسيا.

وأضافت الوزارة في بيانها: "في يوم أمس، قام عناصر من الدائرة العسكرية الجنوبية بتنظيم عملية نقل آمنة لـ 138 مواطنا من جمهورية تركيا و 10 مواطنين من أوكرانيا من مقاطعة خيرسون بأوكرانيا إلى أراضي روسيا الاتحادية".

وخلال ذلك، تم نقل كل من أراد مغادرة منطقة العملية الخاصة، من الساحة المركزية في مدينة خيرسون بالحافلات أو ضمن قافلة السيارات الخاصة، وتم ضمان سلامتهم خلال السفر إلى شبه جزيرة القرم.

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وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن عملية الإجلاء تمت بطلبات من السفارات الأجنبية، وكذلك بطلبات السكان المحليين التي تلقاها مكتب القائد العسكري الروسي في خيرسون.

وأكدت الوزارة، أن الجيش الروسي قام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة وحتى الآن، بإجلاء حوالي 600 أجنبي من خيرسون إلى جمهورية القرم الروسية.

المصدر: نوفوستي