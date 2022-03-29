مقتل امرأتين سوريتين في النرويج بهجوم عنيف

أفادت وسائل الإعلام بمقتل امرأتين سوريتين بهجوم عنيف على يد رجل سوري في مدينة كريستيانساند جنوبي البلاد، سلّم نفسه للشرطة.

وعثرت قوات الطوارئ على المرأتين وهما مصابتان بجروح خطيرة في مسكن خاص في كريستيانساند، ولكنهما توفيتا متأثرتين بجراحهما بعد نقلهما إلى المستشفى بوقت قصير، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال ممثل الشرطة أن رجلا سلم نفسه للشرطة واعترف بالجريمة، وأن جميع أطراف الحادث من أصول سورية وأنهم على معرفة ببعضهم البعض.

وأشارت السلطات إلى أن هناك علاقة بين المتهم والسيدتين، موضحة أنها لن تتعمق في الأمر حاليا، أو التعليق عن الدافع وراء عملية القتل.

المصدر: وسائل إعلام نرويجية